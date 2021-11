„Gute Worte lassen uns aufblühen“

Anselm Grün in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Höxter. Der Benediktinerpater (76) ist einen Millionenpublikum durch seine Bücher bekannt. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit war er Leiter des klostereigenen Verlages (1978 bis 1999) und als Cellerar für die wirtschaftliche Leitung des Klosters zuständig (1977 bis 2013).

Gekommen sind die Gäste mit der Sehnsucht nach Segen. Gegangen sind sie mit dem guten Gefühl, nicht nur gesegnet zu sein, sondern auch für andere Menschen ein Segen sein zu können: In einem kongenialen Zusammenspiel haben der charismatische Benediktinerpater Anselm Grün, der Blockflöten-Virtuose Hans Jürgen Hufeisen und der renommierte Pianist Oskar Göpfert 200 Zuhörerinnen und Zuhörern in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Höxter die Treue Gottes und seinen immerwährenden segnenden Beistand ans Herz gelegt. Große Hoffnungsbilder der Bibel erblühten im Wohlklang des Wortes und der Musik – und fielen einer Aussaat gleich auf fruchtbaren Boden, weil die Gäste sich auf die tiefe Grundstimmung dieser Konzertmeditation einließen und ihr Inneres für die Segensbotschaft dieses Abends öffneten.