Guter Spargel "quietscht"

Neue Spargelkönigin kommt aus Delbrück – Direktvermarktung in NRW bei 70 Prozent

Delbrück

Es gibt sie noch – die guten Nachrichten: Ostern wird es überall in NRW Spargel geben. Den offiziellen Start in die Saison hat die Vereinigung der Spargelanbauer Westfalen-Lippe/Spargelstraße NRW am Mittwoch nach Delbrück im Kreis Paderborn verlegt, wo auf dem Spargelhof Grewing gleichzeitig die neue NRW-Spargelkönigin Svea I. (Svea Puls, 22) proklamiert und gekrönt wurde.

Von Jürgen Spies