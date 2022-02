Güterzug kollidiert mit Baum

„Wir sind alle platt ohne Ende.“ So fasst Roland Sieker, Disponent der Feuerwehr-Leitstelle in Eilshausen, die Gemütslage nach der zweiten Sturmnacht innerhalb von 72 Stunden am Samstagmorgen zusammen. Zwar hat „Zeynep“ den Kreis Herford mit voller Wucht getroffen, es gab jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten.

Für die Feuerwehren blieb keine Zeit zum Durchschnaufen. „Wir haben uns massiv verstärkt. Es waren sämtliche Einheiten in Alarmbereitschaft und alles war draußen, was Beine hat“, sagt Sieker, der die Einsätze koordinierte und sozusagen im Chaos den Durchblick behielt. Die Notrufe gingen seit dem frühen Freitagabend im Minutentakt ein. Hunderte Male klingelte in der Leitstelle das Telefon, in den allermeisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume, die Straßen oder Schienen blockierten.