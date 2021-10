Gütesiegel für fundierte Ausbildung

Bockermann & Fritze (BF) bietet hervorragende Berufsausbildungen. Das attestierte der Engeraner Unternehmensgruppe jüngst die AUBI-plus GmbH aus Hüllhorst, die Gütesiegel an Betriebe vergibt, die sich in besonderem Maß um eine effektive und fundierte Berufsausbildung sowie gute Integration der Lehrlinge bemühen.

Bockermann & Fritze aus Enger ist „best place to learn“ und familienfreundlicher Betrieb

Freuen sich über die Auszeichnung „best place to learn“: Nelli Raksin, Daniela Göhner (vorne), Dr. Klaus Bockermann und die Auszubildenden Nina Gorontzy, Tobias Gieselmann, Robin Schweika, Niclas Sawazki, Nele Sudhues, Lennart Tietz, Sophie Czypolowsky.

Die Gruppe aus BF-IngenieurConsult, BF-plan4buildING und BF-DesignHaus unterhält neben dem Stammsitz in Enger Niederlassungen in Gladbeck, Potsdam und München und hat sich 2021 erstmalig um die Zertifizierung als „best place to learn“ beworben. „Wir wollten uns selbst einmal auf die Probe stellen“, erklärt Geschäftsführer und Gesellschafter Dr. Klaus Bockermann.