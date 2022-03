Gutscheine helfen Geflüchteten

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Stadt bereitet sich auf die Ankunft der vor dem Krieg in der Ukraine Geflohenen vor. Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine rechnen die Vereinten Nationen mit einer sich weiterhin verstärkenden Flüchtlingswelle. Viele der Geflüchteten suchen auch in Deutschland Schutz und Hilfe. Die Verwaltung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereitet sich daher auf die weitere Aufnahme von Geflüchteten vor.