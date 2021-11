GWH ist zweiter Premiumsponsor

Die Landesgartenschau Höxter hat mit der Gas-und Wasserversorgung Höxter GmbH einen weiteren Premium-Sponsor an ihrer Seite. Der regionale Energieversorger mit Sitz in Höxter wird die Landesgartenschau finanziell sowie durch aktive Beteiligung unterstützen.

Der entsprechende Sponsorenvertrag wurde kürzlich im Sitzungssaal des Stadthauses Höxter besiegelt. Die GWH stehe für Regionalität, Kundennähe und Verlässlichkeit. Als Energie-und Wasserversorger ist die Gas-und Wasserversorgung Höxter GmbH mit Gas, Wasser, Strom und Wärme seit 1977 bereits in Höxter und den Ortschaften verwurzelt. Die GWH versorgt rund 30.000 Menschen in Höxter und den umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser. Seit Januar 2012 versorgt das Unternehmen zudem diverse Städte im Kreis Höxter mit Strom und Gas.

An der Gas-und Wasserversorgung Höxter GmbH mit Sitz in Höxter sind die Stadt Höxter mit 75 Prozent und die Vereinigte Gas-und Wasserversorgung Rheda-Wiedenbrück GmbH mit 25 Prozent beteiligt. Matthias Bieler, Geschäftsführer der GWH: „Wir stehen als fester Partner der Stadt Höxter zur Seite und geben alles dafür, dass wir 2023 zu einer spannenden und lebhaften Landesgartenschau beitragen.“ Und Stefan Borgolte, der stellvertretende Vertriebsleiter ergänzt: „Für uns ist es einfach selbstverständlich als der Versorger vor Ort, uns auch bei der Landesgartenschau mit einzubringen. Wir alle identifizieren uns zu 100 Prozent mit dem Vorhaben und freuen uns schon jetzt sehr auf die Umsetzung.“

Erlebnistage geplant

Bei der Landesgartenschau trägt die Gas- und Wasserversorgung ganz konkret beispielsweise mit der Ausrichtung von Erlebnistagen und Führungen zu lebendigen und interessanten Monaten im Jahr 2023 bei. Darüber hinaus bringt sich die GWH auch bei der Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur sowie der Errichtung von Trinkwasserspendern dienstleistend ein. Nach dem ersten Premiumsponsor Arntz-Optibelt nun auch die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH als starken Partner an der Seite der Landesgartenschau zu wissen, das freut auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann: „Durch dieses Sponsoring werden uns Dinge möglich, die wir sonst nur schwerlich oder gar nicht umsetzen könnten. ‚Wir für Höxter‘, in diesem Slogan der GWH steckt alles drin. Ein Unternehmen, das lokal so stark verwurzelt und mit der Höxteraner Bevölkerung so eng verbunden ist, passt ganz hervorragend zur Landesgartenschau.“

Claudia Koch, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH, fügt hinzu: „Alle Höxteranerinnen und Höxteraner kennen die GWH als ihren zuverlässigen Lieferanten für Strom, Gas und Wasser. Diese Verlässlichkeit, aber auch Innovationskraft und der Wille, stetig noch besser werden zu wollen, das verbindet uns. Wir bedanken uns bei der Gas- und Wasserversorgung Höxter für diese Partnerschaft und hoffen natürlich noch auf weitere Unternehmen, die nachziehen.“