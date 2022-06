Gymnasium Antonianum: Zwei Salzkottenerinnen mit der Traum-Abi-Note 1,0

Geseke/Salzkotten

„WasABI – der schärfste Jahrgang aller Zeiten“, so lautet das diesjährige Motto des Abiturjahrgangs am Gymnasium Antonianum in Geseke. Schulleiter Ulrich Ledwinka beglückwünschte in der Aula 124 erfolgreiche Schülerinnen und Schüler, die die verschiedenen Berufswege beschreiten werden.