Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock verabschiedet 105 Abiturienten

Schloß Holte-Stukenbrock

Vor acht Jahren haben sie eingecheckt, jetzt haben ihnen alle einen guten Flug in die Zukunft gewünscht: 105 Abiturienten sind am Freitag von Schulleiter Dr. Michael Kößmeier und den Jahrgangsstufenleitern Katja Ezel und Daniel Pohl in einer herzlichen Zeremonie verabschiedet worden. Ganz gemäß des Jahrgangsmottos: „ABIleave I can fly“.

Von Monika Schönfeld