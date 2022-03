Gymnasium und Gesamtschule könnten fünfzügig starten

Mehrklasse am Gymnasium müsste beantragt werden, Bildungsausschuss entscheidet am 28. März

An der Gesamtschule liegen 123 Anmeldungen vor, wobei gegebenenfalls noch zwei hinzukommen. Es werden daher fünf Klassen für den Jahrgang 5 eingerichtet. Die Gesamtschule ist regulär fünfzügig, die Zahlen liegen also im erwarteten Rahmen.

Am Gymnasium wurden 138 Schüler angemeldet. Um alle Kinder aufnehmen zu können, ist es erforderlich, den Jahrgang 5 fünfzügig zu starten. Da das Gymnasium jedoch nur als vierzügige Schule bewilligt ist, muss hierfür ein Antrag auf Mehrklassenbildung bei der Bezirksregierung gestellt werden. Das hat Tanja Mader mitgeteilt, Leiterin des Fachbereichs Bildung in der Stadtverwaltung. Hierüber wird der Familien- und Bildungsausschuss am 28. März entscheiden.