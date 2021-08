Haarener haben genug

Um das Problem bei den Behörden auf die Tagesordnung zu bekommen, haben sie jetzt eine Online-Petition gestartet und das erforderliche Quorum von 330 Stimmen auch bereits erreicht. Dennoch wollen die Initiatoren Christian Obermann, Marion Schütte, Clemens Heckner, Judith Schäfers, Reinhard Dreker und Beate Klute nun auch noch vor Ort Unterschriften sammeln.

Aufgrund der guten Verkehrsanbindung direkt am Autobahnkreuz von A 33 und A 44 und des Industriegebiets habe Haaren schon immer ein hohes Verkehrsaufkommen gehabt, schreiben die Initiatoren. Aktuell entwickele sich die Situation aber in eine „sehr unerfreuliche Richtung“.

Sie veranschaulichen das an einer Erhebung der Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2015. Danach hätten damals etwa 1800 bis 2100 Pkw und 100 bis 120 Lkw pro Tag Haaren durchquert. Eigenen Abschätzungen zufolge habe sich der Verkehr seitdem, gleichermaßen für Pkw wie für Lkw, in etwa verdreifacht. Man habe die Werte stichpunktartig ermittelt in einem Zeitraum zwischen Mai und Juni 2021 auf Höhe Fürstenberger Straße. Komme es zu den häufig auftretenden Behinderungen durch Staus oder Sperrungen rund um das Autobahnkreuz, steige insbesondere der Schwerlastverkehr noch einmal sprunghaft an.

Die Initiatoren möchten mit ihrer Petition die Behörden auf die Situation aufmerksam machen und auf eine Entlastung hinwirken. Unfallrisiken, Lärmbelästigungen und Luftverschmutzung sollen minimiert werden. „Man kann von Glück sprechen, dass noch nicht mehr passiert ist. Manche Fahrer setzen sich sorglos über Vorschriften wie Geschwindigkeitsbegrenzungen und das Verbot der Handynutzung hinweg. Auch das Anhalten am Zebrastreifen ist vielen zu lästig“, heißt es im Aufruf zur Petition.

Auch vor dem Hintergrund der möglichen weiteren Entwicklung Haarens scheine jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Verkehrskonzept zu entwickeln. Mit den Vertretern der Stadt, des Landesbetriebs Straßen NRW und der Polizei wollen sie unter anderem über die Weiterentwicklung der Graf-Zeppelin-Straße als Ortsumfahrung, die Verbesserung des Straßenzustandes, die Erstellung eines Fuß- und Radwegekonzepts, die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kontrollen des Fahrerverhaltens diskutieren. Parkverbote auf Bürgersteigen würden etwa häufig nicht beachtet.

Denkbar sei auch die Erstellung von baulichen Hürden an Ortseingängen, etwa in Fürstenberg und Helmern, um eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erwirken und die Aufmerksamkeit zu erhöhen

Außerdem schlägt das Bündnis ein Nachtfahrverbot für Lkw oder sonstige Beschränkungen des Schwerlastverkehrs vor. Die starke Zunahme besonders des Schwerlastverkehrs führe dazu, dass Fußgänger in stark frequentierten Zeiten kaum noch in der Lage seien, die Straßen gefahrlos zu überqueren.

Zwei Seniorenheime, der Tennisverein, der Sportplatz, ein Kindergarten und die Schützenhalle seien direkte Anrainer der besonders betroffenen Straßen. Viele Eltern trauten sich inzwischen nicht mehr, ihre Kinder alleine auf den Schulweg zu schicken.

Die Initiatoren sprechen auch das Thema Lärm an. Selbst durchgeführte Schallmessungen hätten tagsüber Werte ergeben, die fast durchgehend oberhalb der Schwelle liegen, bei der man von einer erheblichen Belästigung ausgeht. Würde sich die Verkehrsmenge weiter erhöhen, könnte sogar die Grenze zur Gesundheitsgefährdung überschritten werden. Auch die Nachtruhe sei beeinträchtigt.

Das Problem des erhöhten Verkehrsaufkommens in Haaren habe er auf der Agenda, betont Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl. Unter anderem habe auch die Umleitung im Bereich des Autobahnkreuzes für mehr Verkehr im Ort gesorgt. In der kommenden Woche sei ein Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebs Straßen NRW geplant. Denn bei der Haarener Ortsdurchfahrt handele es sich nicht um eine städtische, sondern um eine Landesstraße. Denkbar sei möglicherweise, die aktuell wegen der Umleitung geltende Tempo-30-Regelung dauerhaft festzuschreiben. Sinnvoll sei in jedem Fall wohl eine Verkehrszählung.

Carl kündigte an, dass bei der Anfang September für den Ortsteil Haaren geplanten Bürgerversammlung auch das Thema Verkehrsbelastung besprochen werden solle.

Unterschriftenlisten liegen in Haaren bei Nahkauf Salmen, in der Vitus-Apotheke und in der Praxis Dr. Bandorski aus. Online findet sich die Petition unter https://www.openpetition.de/petition/online/verkehrsberuhigung-im-ortskern-von-bad-wuennenberg-haaren.