Haarener Kirchweg soll verlegt werden

Wie in der Ratssitzung erläutert wurde, plant die katholische Kirchengemeinde St. Vitus den Neubau eines Pfarrhauses auf ihrem Grundstück nordwestlich des Kirchweges in Verlängerung des Kirchturms. Damit Kirche und neues Pfarrhaus künftig nicht durch die Straße getrennt sind, soll diese weiter Richtung Nordwesten verschoben werden. „Das hat für uns den charmanten Vorteil, dass die Bushaltestelle an der Schule besser angefahren und die Schleppkurve angepasst werden kann“, sagte Daniel Watts aus dem Bauamt. Weiterhin könnten über eine neue Straßenführung Baumöglichkeiten für das geplante Mehrfamilienhaus in Verlängerung des Schulhofes der Grundschule geschaffen werden. Wie berichtet, ist auch eine Erweiterung der Grundschule durch einen Anbau in diesem Bereich geplant.

