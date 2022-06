Haarener Löschzug besteht seit 95 Jahren

Löschzugführer Jörg Stratmann ließ in seiner Festrede nach dem Empfang der Gäste auf den Schulhof, der Kranzniederlegung auf den Friedhof und dem Festzug zum Feuerwehrgerätehaus die gesamte Feuerwehrgeschichte Revue passieren. Offiziell, so Stratmann, sei die Freiwillige Feuerwehr Haaren am 1. März 1927 gegründet worden. Einige Unterlagen und Erzählungen deuteten aber darauf hin, dass es zuvor schon eine Feuerwehr gegeben hat. Aufgrund von Kriegseinberufungen, gefallenen und in Gefangenschaft geratenen Kameraden wurde in den Kriegsjahren um 1940 sogar eine Pflichtfeuerwehr einberufen. In den Folgejahren stand hauptsächlich die Brandbekämpfung im Vordergrund. Das änderte sich 1972, als die Autobahn A 44 abschnittsweise fertig gestellt wurde. Von diesem Zeitpunkt an war der Löschzug Haaren zusätzlich für die Autobahnbetreuung zuständig. Nach der Fertigstellung der A 33 im Jahr 1983 erweiterte sich die Aufgabenstellung auch für diesen Abschnitt der Bundesautobahn. Heute betreut der Löschzug Haaren insgesamt 35 Autobahn-Kilometer, auf denen es immer wieder zu Verkehrsunfällen aller Schweregrade, Bränden und Unfällen mit gefährlichen Stoffen und Gütern kommt.

