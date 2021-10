„Habe mich sofort in Langenheide verliebt“

Hier haben Generationen von Gästen so manches Schnitzel mit Bratkartoffeln genossen, manches Bierchen in geselliger Runde gezischt. Und wenn spätabends die langjährige Wirtin Hanna Bockstede nach getaner Arbeit ihre Füße neben der Theke hochlegte, wussten die Gäste, dass sie so langsam austrinken sollten. Eine von Werthers letzten Kultkneipen, die traditionsreiche „Massenschmiede“, erblüht jetzt als Ort für Feiern und andere Veranstaltungen – als Event-Location – zu neuem Leben: frisch renoviert als „Haskenhoff‘s Schmiede“.

Kurzer Rückblick: Nach Hanna Bockstedes Tod 2016 hatte ihr Sohn Udo gemeinsam mit seiner Schwester Bettina Hellmann sowie weiterer familiärer Unterstützung den Betrieb seit 2017 weitergeführt. Doch vor allem das Thekengeschäft lässt – nicht erst seit Corona – mehr und mehr nach. Und so gab Nagel im Juni 2020 endgültig die Konzession für den klassischen Gaststättenbetrieb ab, um sich fortan auf Festivitäten in den Räumen an der Langenheider Straße zu konzentrieren. Doch dazu kam es in der wechselhaften Corona-Lage nicht – noch nicht.