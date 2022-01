„Habeck schadet Geldbeutel und Klima“

Werther

Gerade erst ist in Werther neue Hoffnung aufgekeimt, den oft schon lange gefassten Plan vom Eigenheim in die Tat umsetzen zu können – dank der Blotenberg-Fortschritte und weiterer Grundstücks-Optionen wie am Schlingweg –, da bekommen viele Häuslebauer einen Dämpfer verpasst: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verkündete am Montag den sofortigen Stopp der KfW-Fördermittel für energieeffizientes Bauen. Das stößt vielfach auf Kritik. Denn Folgen hat diese Entscheidung für den Geldbeutel der Bauherren und Sanierungswilligen wie auch für das Klima.

Von Volker Hagemann