Habecks Heimspiel in der Herzkammer

Verbotspartei? War gestern! Robert Habeck hat die Grünen am Sonntag in Bielefeld kurzerhand zu einer Freiheitspartei erklärt. Denn: „Wenn wir das Klima schützen, dann schützen wir auch die Freiheit.“

Polit-Popstar: Der Grünen-Vorsitzende zeigt in Bielefeld, warum besser er Kanzlerkandidat geworden wäre

Motiviert die Basis: Robert Habeck hat am Sonntagabend in Bielefeld vor 1200 Leuten gesprochen.

Der Co-Vorsitzende der Ökopartei meint damit – und lobt es ausdrücklich – das nicht unumstrittene Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Weil Klima und Freiheit also zusammengehörten, fällt ihm der letzte Satz seiner Rede leicht: „Stimmen wir am 26. September für die Freiheit.“ Ganz cleverer Versuch, so den lästigen Nimbus der Verbotspartei abzustreifen, der die Grünen begleitet.