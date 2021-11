„Haben das Zusammensein vermisst“

Steinheim

Mit einer Sondersendung von „Man teou-TV“ feierten die Steinheimer Karnevalisten ihren Sessionsauftakt am 11.11. vor einem Jahr – digital und jeder für sich im heimischen Büro oder Wohnzimmer. Das wird in diesem Jahr anders: Der 11. im 11. ist 2021 wieder das, was er viele Jahre zuvor in Steinheim immer war: Der närrische Auftakt in die Session mit viel Musik, mit Tanz, mit einem neuen Kinderprinzenpaar und vor allem live, in Farbe und gemeinsam rund um den Kump herum.

Von Ralf Brakemeier