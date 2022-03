Häftlinge helfen Flüchtlingen in Bielefeld

Zwei inhaftierte Brandstifter verlegen soeben neuen PVC-Boden im Pfarrheim der evangelischen Petrikirchengemeinde an der Petristraße. Es ist eine jener unglaublichen Konstellationen, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen wird.

Dabei ist sie nur möglich, weil der Bielefelder Verein Begegnung fest an die Aussöhnung der verschiedenen Religionen glaubt. Die beiden verurteilten Brandstifter heißen Abdulla Hayhat und Sabah Mustaf. Sie stammen aus dem Irak, sind Mitte 20 und haben bereits drei Jahre im geschlossenen Vollzug hinter sich gebracht. Jetzt, im offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne, Außenstelle Clarholz, holen sie am Berufskolleg in Gütersloh ihren Schulabschluss nach. Dazu benötigen sie auch ein Praktikum.