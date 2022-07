Haftstrafe für Messerstecher

Des versuchten Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und des Diebstahls in zwei Fällen hat die 10. Große Strafkammer des Landgerichts Bielefeld einen 24-Jährigen für schuldig befunden und zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Er war nach Überzeugung des Schwurgerichtes am 14. Dezember 2021 in ein einsam gelegenes Haus im Stadtteil Windflöte eingebrochen, wurde vom Eigentümer (63) überrascht, stach aus niedrigen Beweggründen mit einem Küchenmesser auf den Mann ein, fügte ihm durch einen Stich in den Unterbauch schwerste Verletzungen zu, flüchtete und überließ das Opfer seinem Schicksal.