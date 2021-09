Haftstrafe nach Gewaltexzess

Bielefeld

Nach dem Gewaltexzess an einer Mutter (35) hat das Schöffengericht den in U-Haft sitzenden Noch-Ehemann (43) der Frau zu einer Haftstrafe verurteilt. Vorsitzende Richterin Kirsten Reichmann schickte den aus Frankfurt/Main stammenden Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung an der 35-Jährigen für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

Von Jens Heinze