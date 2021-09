Hakenkreuz auf Kinderrutsche geritzt

Unbekannte haben ein Hakenkreuz auf ein Rutschenspielgerät auf dem Spielplatz in Häver geschmiert – oder vielmehr eingeritzt. „Direkt nachdem uns der Vorfall bekannt wurde, haben wir gehandelt. Bauhofmitarbeiter haben das Symbol bereits entfernt“, sagte Martina Stallmann von der Gemeindeverwaltung am Mittwochmittag.

Spielplatz in Häver: Gemeinde entfernt rechtspopulistisches Symbol

Es habe in den sozialen Medien eine Diskussion gegeben, ob es sich wirklich um das NS-Symbol gehandelt habe. So oder so sei es entfernt worden. Bauhofmitarbeiter haben die Stelle zunächst provisorisch gereinigt. „Das Spielgerät muss nun noch einmal nachgestrichen werden“, erklärt Stallmann.