Hakenkreuz-Grabstein ist bald Geschichte

Bünde

Knapp 80 Jahre lang prangte das Mini-Hakenkreuz, das an einen im Zweiten Weltkrieg gefallenen Bünder Soldaten erinnerte, auf einem Grabstein auf dem Friedhof in Hunnebrock. In wenigen Tagen wird das verfassungsfeindliche Symbol entfernt. Mit ihm verschwindet die komplette Grabstätte.

Von Daniel Salmon