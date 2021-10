Halb so groß – aber mit voller Kraft

Hermannslauf: 3430 Aktive wollen unter Corona-Bedingungen am 10. Oktober von Detmold nach Bielefeld dabei sein

Bielefeld/Detmold

Gemessen an den vor Corona üblichen 7000 Meldungen wird es nur die halbe Teilnehmerzahl – aber mit voller Kraft steuern das Organisationsteam des TSVE Bielefeld und die Aktiven den Hermannslauf im Herbst an: 2800 Laufbegeisterte, 520 Wanderer und 110 Kinder (Mini-Hermann über 2,5 Kilometer) wollen am Sonntag, 10. Oktober, dabei sein.

Von Gunnar Feicht