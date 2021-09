Halb so teuer: Wie macht man das?

Zwei Grundschulen werden mit je drei Zügen neu geplant. Beide Projekte erfüllen hohe Anforderungen an klimagerechtes Bauen. Und obwohl die Grundschule Gartnisch von der privaten Georg-Müller-Schule in Steinhagen kaum zehn Kilometer entfernt ist, besteht bei den Kosten ein gigantischer Abstand.

7 Millionen Euro soll der Neubau der privaten Georg-Müller-Schule in Steinhagen kosten. Hier sollen mit integrierter kleiner OGS14 Millionen Euro ist der letzte Stand der Projektkosten für den Neubau der Grundschule Gartnisch. Hier sollen in Zukunft etwa 250 Kinder unterrichtet werden. Über die Kosten hat die Politik lange kontrovers diskutiert und tut es noch.GMS-Geschäftsführer Michael Pieper und die GMS-Öffentlichkeitsbeauftragte Lena Thiele vor der alten Grundschule in Steinhagen in einem umgebauten alten Bekleidungswerk.

Die öffentliche Schule in Halle soll 14 Millionen Euro kosten, die private Bekenntnisschule in Steinhagen mit sieben Millionen Euro glatt nur die Hälfte aufbringen. Wie kann das sein? Und was macht die Privatschule so anders, dass sie im Vergleich zu so erstaunlichen Zahlen kommt?