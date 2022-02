Halle legt im Frühjahr richtig los

In der Stadt Halle wird es auch 2022 ein eng getaktetes Veranstaltungsprogramm geben, um die Menschen in die Innenstadt zu locken. Das bunte Programm startet mit der Frühjahrskirmes Ende März und hat auch sonst viele kreative Highlights zu bieten.

Lange hat man in Halle (ab-)gewartet. Und es scheint sich gelohnt zu haben: Die traditionelle Haller Frühjahrskirmes wird nach pandemiebedingter Zwangspause stattfinden und dazu auch ein verkaufsoffener Sonntag. Üblicherweise wäre die Kirmes am 20. März über die Bühne gegangen. Doch weil genau nach dem Wochenende neue Corona-Regeln mit weiteren Freizügigkeiten erwartet werden, haben sich die Haller nun für das Wochenende, 26. und 27. März, für den Start der Frühjahrskirmes entschieden. Dann werden wieder die Fahrgeschäfte und Buden in der Innenstadt aufgebaut und womöglich gibt es auch wieder ein Programm in Kneipen.