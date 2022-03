„Halle steht zusammen!“

Kaum zwei Tage Zeit sind ihnen von der Idee am Mittwoch bis zur Umsetzung geblieben. Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Schüler und Lehrer mehrerer Haller Schulen haben binnen kürzester Zeit eine groß angelegte Protestkundgebung auf die Beine gestellt – mit mehr als 2000 Teilnehmern. Sie haben am Freitagvormittag ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt.

„Bomben senden keinen Frieden“, „Krieg bringt gar nichts“, „Make love not war“: Die Botschaften auf den Plakaten sind eindeutig. Allesamt kurzerhand selbst gestaltet, wie Politiklehrerin Astrid Janda vom Kreisgymnasium (KGH) berichtet, während der lange Zug der Schüler und Lehrer sich unter dem Motto „Frieden in Europa – Frieden in der Welt“ über die Alleestraße in Richtung Rathaus bewegt. „Die Schule hat das Material gestellt, unser Hausmeister hat etwas technische Hilfestellung geleistet“, so Janda.