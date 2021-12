Hallenbad Hövelhof: Rat fällt Grundsatzbeschluss

Hövelhof

Mit den Stimmen der CDU-Mehrheit hat der Hövelhofer Rat am Donnerstagabend eine Grundsatzentscheidung zur Festlegung einer Strukturvariante für die Planung und Errichtung eines neuen Hallenbades in der Sennegemeinde getroffen. „Wir sollten genau so verfahren, wie es die dritte der drei vorgelegten und in Betracht kommenden Varianten aufzeigt“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Udo Neisens.

Von Jürgen Spies