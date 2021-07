Haller Herbst soll stattfinden

Halle

Es soll in diesem Jahr einen Haller Herbst am Sonntag, 5. September, geben: „Die Zahlen und die neue Corona-Schutzverordnung geben es her und der Vorstand der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft ist mitten in den Vorbereitungen zum Haller Herbst mit dem verkaufsoffenen Sonntag“, schreibt die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW).