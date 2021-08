Haller spenden bereits 71.000 Euro

Tolle Resonanz auf Haller Aktion für Flutopfer in Bad Münstereifel – Helfertrupp fährt an diesem Wochenende zum Aufräumen

So wie hier beim letzten Haller Einsatz vor zwei Wochen sieht es noch an vielen Stellen in Bad Münstereifel aus.

„Ich bin überwältigt und begeistert, dass die Haller eine solche Solidarität für unverschuldet in die Not geratene Flutopfer aufbringen“, sagte Bürgermeister Thomas Tappe am Freitag dem WB. An diesem Samstag wird der Bürgermeister an seinem letzten Urlaubswochenende mit einem Trupp weiterer Helfer in die von der Flut schwer getroffene Kleinstadt im Westen von NRW aufbrechen, um beim Räumen selbst mit Hand anzulegen.