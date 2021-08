Haller THW-Kräfte beseitigen Gefahren

Unterstützung in Bad Münstereifel - Ehrenamtliche bieten Informationsveranstaltung an

Halle/Bad Münstereifel

Die große Hilfsbereitschaft in Halle für die Opfer der Flutkatastrophe insbesondere in Bad Münstereifel hat jetzt zu einem weiteren Einsatz geführt. Diesmal waren es Aktive des Technischen Hilfswerkes (THW) in Halle, die für einige Tage für Unterstützungsmaßnahmen in der Eifel angefordert wurden.

Von Stefan Küppers