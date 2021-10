Halloween-Spaß im Gruselgarten

Salzkotten-Scharmede

Skelette, Monster, Spinnen und Gespenster sind am kommenden Wochenende in Scharmede unterwegs. Doch sie haben nichts Böses im Sinn – ganz im Gegenteil. Zu Halloween lädt die Familie Willeke am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, in ihren Gruselgarten im Heideweg 2 ein und sammelt damit Spenden für einen guten Zweck.

Von Hanne Hagelgans