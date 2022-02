Haltestelle ohne Dach und Sitzgelegenheit

Geschwindigkeitsanzeigen, die häufig ausfallen, neue Bushaltestellen ohne Sitzbänke und zu wenig Fahrradständer am Alten Markt. Mit diesen Themen haben sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses am Dienstag beschäftigt.

Herford: Manfred Mohning (SPD) kritisiert Situation an der Salzufler Straße

Zu wenig Platz für den Bau einer richtigen Haltestelle: Deshalb fehlen an der Salzufler Straße Dach und Sitzbank.

Ordnungsamtsleiterin Petra Stender informierte in der Sitzung darüber, dass die Vollsperrung am Kreisel in Elverdissen (Elverdisser Straße/Milser Straße/Auf der Helle) voraussichtlich Ende dieses Monats aufgehoben wird. Der Verkehr wird halbseitig durch die Baustelle geführt und durch eine Ampelanlage geregelt.