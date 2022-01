Haltestelle „Westerntor“ in Paderborn wird verlegt

Der Neubau der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) an der Westernmauer schreitet voran: Die Arbeiten an der westlichen Hälfte der neuen ZOH (an der Friedrichstraße) sind fast abgeschlossen, so dass am Montag, 17. Januar, die Arbeiten im Bereich der alten Haltestelle „Westerntor“ beginnen können. Das hat die Stadt Paderborn am Dienstag mitgeteilt. Aus diesem Grund werde die Haltestelle „Westerntor“ ab 17. Januar rund 100 Meter in Richtung Neuhäuser Tor an die neue Busspur der ZOH verlegt.

Neue Busspur an der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) wird am Montag in Betrieb genommen

Die „Fahr-mit“-Busse des Regionalverkehrs, die bisher auf der Spur 2 am Westerntor hielten, werden demnach ab dem 17. Januar an der neuen Haltestelle „Westernmauer“, Steig A3 halten. Dabei handelt es sich hauptsächlich um den WestfalenSchnellbus S40 nach Rheda-Wiedenbrück über Delbrück sowie die Regionalbusse R41 und R45 nach Sudhagen beziehungsweise Delbrück. Des Weiteren nutzen auch Schulbusse des Regionalverkehrs, die den inneren Ring bedienen, diesen Bussteig.

Padersprinter verteilt die Buslinien auf verschiedene Bussteige

Von der Verlegung betroffen sind auch die Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28 und 68 des Padersprinters. Da von der zentralen Haltestelle künftig besonders viele Busse abfahren werden, verteilt der Padersprinter dort die Buslinien auf verschiedene Bussteige. Ab dem 17. Januar bedeutet das für die Fahrgäste des Padersprinters, dass die Linien 5 (Fahrtrichtung Ingolstädter Weg), 6 (Fahrtrichtung Springbach Höfe), 8 (Fahrtrichtung Neuenbeken), 28 (Fahrtrichtung Kaukenberg) und 68 (Fahrtrichtung Schöne Aussicht) an der neuen Haltestelle „Westerntor“ von Bussteig A1 starten werden. Die Linien 2 (Fahrtrichtung Marienloh), 3 (Fahrtrichtung Lemgoer Straße), 4 (Fahrtrichtung Dahl) und 7 (Fahrtrichtung Friedhof auf dem Dören) halten am neuen Bussteig A2. Die Linien 1 (Fahrtrichtung Sennelager), 9 (Fahrtrichtung Kaukenberg) und 11 (Fahrtrichtung Thuner Siedlung) fahren vom Bussteig A3 los. Schilder weisen auf die neuen Bussteige hin. Die Abfahrtzeiten finden Fahrgäste weiterhin in der Fahrplan-App oder unter www.padersprinter.de. Die Stadt weist darauf hin, dass die neuen Bussteige A1, A2 und A3 zunächst nicht in der Fahrplanauskunft enthalten sein werden. Dort werde erst einmal weiterhin die Haltestelle „Westerntor“ angegeben.

Fußgänger erreichen die neue Haltestelle vom Westerntor über die Westernstraße und die Westernmauer in Richtung Alte Torgasse. Von der neuen ZOH aus gelangt man zu Fuß so auch in die Innenstadt. Zudem führt der Weg über die Marienstraße und die Königsstraße von der ZOH in Richtung Westernstraße.

Alte Haltestelle „Westerntor“: Bauarbeiten bis zum Sommer

Die Arbeiten im Bereich der alten Haltestelle „Westerntor“ dauern voraussichtlich bis zum Sommer. Die Arbeiten an der ZOH auf der Seite der Westernmauer sollen damit abgeschlossen werden. Einzelne Stellen im Bereich der Baustellenfläche für den Neubau des Padersprinter-Gebäudes sowie im Bereich des Trafo-Containers von Westfalen Weser Netz werden derzeit fertiggestellt. „Im Sommer 2022 wird dann der zweite Bauabschnitt auf der gegenüberliegenden Seite der Friedrichstraße beginnen“, kündigt die Stadt an. Die Westernmauer zwischen Marienstraße und Alter Torgasse sei weiterhin nur für Anlieger von der Marienstraße aus befahrbar. Die Ausfahrt erfolge über die Alte Torgasse. Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Anlieger sei während der Bauzeit sichergestellt. Kurzzeitige Ausnahmen seien möglich, dann würden Anwohner vorab informiert. Das Parken in der Westernmauer zwischen Alter Torgasse und Marienstraße ist laut Stadt während der kompletten Bauzeit nicht möglich. Die Tiefgarage ist wie die Marienstraße nur aus Richtung Westerntor erreichbar.

Im Bereich der Friedrichstraße entfallen weiter zwei Fahrspuren, so dass auf der Friedrichstraße für jede Richtung nur noch eine Spur verbleibt.

Für den Fuß- und Radverkehr ist die Westernmauer komplett gesperrt. Fußgänger können vom Westerntor oder vom Neuhäuser Tor auf den gegenüberliegenden Gehweg an der Friedrichstraße ausweichen. Die Querung für Fußgänger über die Friedrichstraße auf Höhe der Marienstraße ist auf Höhe Heckergasse verlegt, somit sind mit Ampeln geregelte Straßenüberquerungen noch am Westerntor und an der Heckergasse möglich. Radfahrer werden über Heckergasse, Fürstenbergstraße und Herz-Jesu-Kirchplatz geführt.