Halteverbote und Straßensperrungen in Paderborn

Dafür werden in betroffenen Straßen teilweise und temporär Halteverbotsschilder aufgestellt. Des Weiteren könne die zeitweise Sperrung einzelner Fahrspuren oder Gehwege nötig werden, so die Stadt weiter. „Die Arbeiten werden durch eine externe Fachfirma (Rohrsanierung Jensen GmbH & Co.KG) ausgeführt, die die betroffenen Anwohner kurz vor Beginn der Arbeiten schriftlich informiert“, schreibt die Stadt.

Folgende Straßen sind von der Baumaßnahme betroffen: Agathastraße, Augustdorfer Straße, Barkhauser Straße, Bielefelder Straße, Bleichstraße, Dr.-Mertens-Weg, Heisenbergstraße, Husener Straße, Infanterieweg, Johannes-Hatzfeld-Weg, Max-Reger-Weg, Neuhäuser Kirchstraße, Österreicher Weg, Robert-Schumann-Weg, Rotheweg, Sandweg, Scharmeder Straße, Tegelweg, Thüringer Weg und Warburger Straße.

Die Kanalsanierung erfolgt in grabenloser Bauweise, unter anderem mittels Robotertechnik und Schlauchrelining, sodass keine Straßenaufbrüche notwendig sind. Am Tag der Sanierung werden spezielle Sanierungsfahrzeuge in den betroffenen Straßen eingesetzt. Verfahrensbedingt sei es erforderlich, die Sanierung in mehrere Arbeitsschritte zu unterteilen, heißt es von Seiten der Stadt.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten seien teilweise Unterbrechungen notwendig, so dass es zwischendurch Zeiten geben werde, in denen die Arbeiten in einer Straße kurz pausieren und erst an einer anderen Stelle gearbeitet werde, bevor die Kanalsanierung fortgesetzt werden könne. Nach Angaben der Stadt sollen die Kanalsanierungsarbeiten voraussichtlich bis Ende März 2022 abgeschlossen sein. Die unmittelbar von den Bauarbeiten betroffenen Anwohner werden durch den STEB zusätzlich über entsprechende Anschreiben informiert. Der städtische Betrieb bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die kurzzeitig entstehenden Einschränkungen.