Friedensdemo in Herford mit 80 Teilnehmern – Landrat und Bürgermeister unterstützen Menschen in der Ukraine

Herford

„Putin, stopp den Krieg in der Ukraine“ und „Verhandeln statt schießen“ stand auf den Plakaten, die die Demonstranten am Freitagabend auf dem Alten Markt in die Höhe gehalten haben.

Von Ralf Meistes