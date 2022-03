Handball macht Schule

Nele Bergmeier (links) und Mitja Hildebrand vom TVC Enger wollen Kinder für den Handballsport begeistern. Mit Unterstützung des Vereins stellten sie die Aktion „Handball-Pause“ auf die Beine, die aktuell in den Engeraner Grundschulen zu Gast ist. Noch mehr Handball gibt es bei den Schnuppertagen am 2. und 30. April.

Mit der „Handball-Pause“ möchte der Verein Dritt- und Viertklässler für den Sport begeistern. Einen Tag lang können die Kinder in den Pausen ausprobieren, wie man prellt, Pässe spielt und Tore wirft. An den Grundschulen Besenkamp, Westerenger und Oldinghausen stehen dafür sogar einen ganzen Tag lang die Turnhalle sowie eine ganze Schulstunde zur Verfügung. Am Ende können die Kinder in einem ersten Spiel zeigen, was sie gelernt haben.