Handel darf auf 2G-Ende hoffen

Düsseldorf

Inmitten der Corona-Pandemie könnte die 2G-Regelung im Einzelhandel wieder wegfallen, die seit Anfang Dezember nur Geimpften und Genesenen den Zutritt zu Geschäften abseits des täglichen Bedarfs erlaubt. Die NRW-Landesregierung will sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag für eine Aufhebung einsetzen. Das bestätigte das Landeswirtschaftsministerium am Freitag dieser Zeitung.

Von Oliver Horst