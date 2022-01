Handel fordert Lockerung

Der Einzelhandel verstärkt in der Corona-Krise den Druck auf die Politik und fordert immer vehementer die flächendeckende Abschaffung der für Läden abseits des täglichen Bedarfs geltenden Zutrittsbeschränkung nur auf Geimpfte und Genesene. Die sogenannte 2G-Regelung ist inzwischen in vier Bundesländern gerichtlich außer Kraft gesetzt. Darauf nimmt auch der NRW-Handelsverband Bezug in einem Schreiben an die Landesregierung.

Der Branchenverband appelliert in dem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Gesundheitsminister Karl Josef Laumann (CDU), 2G im Handel in NRW abzuschaffen. Stattdessen könnten andere Maßnahmen wie eine FFP2-Maskenpflicht ergriffen werden, die mehr Wirkung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus versprächen. Auch eine Begrenzung der Kundenzahl wie in Bayern sei eine Option, wenn dies die Abschaffung von 2G ermögliche. Innerhalb der Landesregierung herrschte darüber zuletzt Uneinigkeit. Während Wirtschaftsminister Pinkwart sich für eine schnelle Aufhebung der 2G-Regelung im Handel stark macht, hatte Ministerpräsident Wüst Lockerungen zunächst eine Absage erteilt. Gesundheitsminister Laumann wiederum stellte am Freitag Erleichterungen mit der nächsten Corona-Schutzverordnung ab dem 10. Februar in Aussicht.