Handel in OWL fürchtet Weihnachtsflaute

Bielefeld

Die Menschen sparen in der Energiekrise auch an den Ausgaben fürs Fest. Ein Fünftel will keine Geschenke kaufen. Das träfe die Branche hart. „Wir sehen das Weihnachtsgeschäft mit großer Sorge“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL, Thomas Kunz, am Mittwoch. Dahinter schwingt noch etwas anderes mit: die Angst vor Geschäftsaufgaben.

Von Paul Edgar Fels und Georg Winters