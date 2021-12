Händler befürchten Umsatzeinbußen

Nach den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels gilt für den Einzelhandel künftig die 2G-Regel – bundesweit und unabhängig von der Inzidenz. Die Händler in Enger sehen die Einführung überwiegend kritisch.

Einzelhandel in Enger begegnet 2G-Regelung mit gemischten Gefühlen – Kritik an Ungleichbehandlung

Die 2G-Regel hat zur Folge, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu den Läden haben, mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Drogerien. Und genau da setzt die Kritik von Jürgen Fellbaum, Chef der Catari-Modeläden, an. „Es ist einfach unfair, dass schon wieder wir es sind, die den schwarzen Peter haben. Als wenn sich hier besonders viele infizieren würden“, beschwert er sich. „Im Supermarkt schieben sich die Leute an den Tischen mit Bekleidung vorbei – und wir dürfen keinen ohne 2G-Nachweis reinlassen. Wenn die Politik konsequent wäre und diese Bereiche dort wenigstens abgesperrt würden, könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber so nicht!“