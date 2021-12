Händler beklagen starke Umsatzrückgänge

„Sechs Wochen lang konnten wir in unserer Stadt ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis realisieren und dabei allen Anforderungen an Sicherheit und Corona-Schutz gerecht werden“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, und fügt hinzu: „Wer in den vergangenen Wochen durch die liebevoll geschmückte Bielefelder Innenstadt flaniert ist und den Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein in der Nase hatte, wird für eine Weile das Gefühl von Normalität gehabt haben, nach dem wir uns alle so sehnen.“

Der ausdrückliche Dank des Veranstalters geht an die Betreiber der Stände, die sich weit über das gewohnte Maß hinaus kooperativ und engagiert gezeigt haben – unter anderem durch die Verteilung von rund 150.000 Armbändern zur leichteren Kontrolle des 2G-Status. Der Dank geht auch an die Bielefelderinnen und Bielefelder.

„Das Verhalten der Weihnachtsmarktbesucher darf als absolut vorbildlich bezeichnet werden“, stellt Katharina Schilberg vom Stadtmarketing fest, die als Projektleiterin den Weihnachtsmarkt hauptverantwortlich organisiert hat. „Im Rahmen der 2G-Kontrollen, die sowohl durch das Ordnungsamt als auch durch einen privaten Sicherheitsdienst durchgeführt wurden, kam es so gut wie nie zu Regelverstößen.“