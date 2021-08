Handwerk hält zusammen

Das Handwerk im Kreis Höxter zieht an einem Strang. Mit einer gemeinsamen Aktion unterstützen nun Bäcker- und Fleischer-Innung die Aufforstung der heimischen Wälder. Mit im Boot sind in beiden Fällen auch die heimischen Brauereien aus Warburg und Rheder.

Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Entstanden sind so das 750 Gramm schwere Handwerkerbrot und die 450 Gramm schwere Handwerkerwurst. Diese werden in den Innungsbetrieben für 4 beziehungsweise 5 Euro verkauft. Jeweils 50 Cent fließen in das Projekt Handwerkerwald. Die Kreishandwerkerschaft legt diesen als Antwort auf Waldsterben und Klimawandel bei Beverungen an.