Handwerk, Kunst und Blütenpracht

Staudenbasilikum. Das ist Theresia Echterhoffs Tipp für alle, die eine neue Pflanze für ihren Garten suchen. „Er zieht Insekten an, wächst unheimlich schnell und Blüten und Blätter sind essbar“, erklärt die Pflanzenexpertin vom gleichnamigen Gartenhof in Verl.

1000 Besucher kommen am Sonntag zum Rosentag am Museum Osthusschule in Bielefeld

Sie sorgte am Sonntag bei Rosentag am Museum Osthusschule in Senne dafür, dass neben der namensgebenden „Königin der Blumen“, die üppig im Museumsgarten wächst, auch jede Menge andere farbenfrohe Blüten zu sehen waren – und versorgte die Besucher mit Informationen, welche Pflanze an welcher Stelle am besten gedeiht.