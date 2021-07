Handwerk plant Millionen-Investition

Paderborn

16 Millionen Euro will die Kreishandwerkerschaft Paderborn und Lippe (KH) in den kommenden Jahren in das heimische Technologie- und Berufsbildungszentrum investieren, um es zu modernisieren. Der neue Hauptgeschäftsführer Michael Lutter nutzte beim Tag des Handwerks am Donnerstag die Gelegenheit, um Arbeitsminister Karl-Josef Laumann um Unterstützung zu bitten.

Von Ingo Schmitz