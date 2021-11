Handwerk wählt neue Vize-Chefin

Bielefeld

An der Seite von Kammerchef Dr. Jens Prager im ostwestfälisch-lippischen Handwerk steht künftig eine Frau als Stellvertreterin: Ragna Köstner (42) wurde vom Handwerks-Parlament einstimmig zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer OWL gewählt. Köstner folgt auf Wolfgang Borgert, der zum 30. November nach gut 33 Dienstjahren in der Kammer in den Ruhestand geht.