Eine besondere Weihnachtsaktion des Höxteraner Elektrotechnik-Unternehmen Potthast ist 2020 sehr erfolgreich gewesen – und soll deshalb in diesem Jahr eine Neuauflage erleben. Mit „Handwerker helfen“ will das Familienunternehmen kostenlose handwerkliche Hilfe für Menschen und Organisationen im Kreis anbieten, bei denen es an Geld, Zeit oder Geschick mangelt.

Hauke-Harm Burfeind, Geschäftsführer von Elektro Potthast, erklärt: „Statt an Weihnachten Karten an Geschäftspartner zu verschicken oder Geld zu spenden, bietet unser 40-köpfiges Team Menschen oder Organisationen aus dem Kreis Höxter und dem benachbarten Holzminden kostenlos handwerkliche Hilfe an, die diese benötigen. Das kann der Kindergarten sein, in dem im Schlafraum neue Betten aufgebaut werden müssen, die Schule, in der Wände neue Farbe benötigen oder der alte Herr, der in seiner Vorratskammer ein Regal aufgebaut haben möchte.“

Auch Unterstützung bei Gartenarbeit sei möglich. Burfeind erinnert sich auch an eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr: „Ein Jugendlicher meldete sich bei uns und schilderte, warum er gerne für die Aktion ausgewählt werden würde. Zu Hause sei bei einer Sanierung das Geld knapp und diese deshalb nicht ganz fertig geworden. Nun wollte er seine Mutter mit der Aktion überraschen. Sie wusste nichts davon, abgesprochen war aber alles mit der Oma, die auch im Haus wohnte. Dann gab es strahlende Augen von Oma, Mutter und Sohn, als unser Team anrückte.“

Die gesamte Belegschaft des Unternehmens stütze die Aktion. Sie stehe dafür einen Samstag bereit, ohne Lohnausgleich, und rücke mit unterschiedlichen „Trupps“ aus. „Wir werden unsere Aktion dieses Jahr am 27. November anbieten – und von 8 bis 16 Uhr.“

Interessierte können sich per Mail (handwerkerhelfen@elektro-potthast.de) oder per Post (Elektro Potthast, Aktion Handwerker helfen, Zur Lüre 61, 37671 Höxter) melden. „Schildern Sie in wenigen Sätzen, was erledigt werden muss, vielleicht können Sie dies auch per Foto dokumentieren. Geben Sie Ihren Namen, Adresse sowie eine Telefonnummer an und erklären Sie kurz, warum gerade Sie die Hilfe benötigen“, so Burfeind. Das Unternehmen nehme bis zum 14. November Anmeldungen entgegen. Ein Team aus Gesellen, Azubis und Bürofachkräften werde auswählen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird und informiere rechtzeitig über das weitere Vorgehen.

„Selbstverständlich haben wir die Aktion auch in diesem Jahr beim Ordnungsamt vorgestellt und uns bestätigen lassen, dass es unter Einhaltung aller Corona Schutzmaßnahmen keinerlei Einwände gegen die Aktion gibt“, sagt Burfeind. Dabei betont er, dass das Unternehmen sich bei dieser Aktion streng an „3G“ halten wird – wer dabei ist, ist also geimpft, getestet oder genesen. Zusätzlich stellt das Unternehmen Kontaktlisten zusammen.