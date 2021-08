Handwerkskunst und Familientradition

Bielefeld

Jedes Brot ist Handarbeit. Und bekommt Zeit, um sein volles Aroma zu entwickeln. Das war 1896 so, als Bäckermeister Heinrich Wulfhorst zusammen mit seiner Frau Johanne im Haus Nummer 128 in Heepen seinen Betrieb gründete. Und das gilt bis heute, sagt Marcus Wulfhorst, der das Unternehmen in der mittlerweile vierten Generation zusammen mit seiner Frau Valerie führt.

Von Hendrik Uffmann