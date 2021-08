Handwerksmeister muss vor Ort erreichbar sein

Delbrücker Installateur mit Wohnsitz in Ibiza unterliegt vor Gericht

Delbrück/Minden

Für Bernd Brämisch ist die in der Handwerksordnung vorgeschriebene Meisterpräsenz ein überkommenes Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Weil der seit 2017 überwiegend auf Ibiza lebende und arbeitende Gas-Wasser- und Installateurmeister in seinem 1993 gegründeten Betrieb in Delbrück nur selten anzutreffen ist, hat die Handwerkskammer Ostwestfalen die Löschung des Unternehmens aus der Handwerksrolle angekündigt. Dagegen hat Brämisch Klage erhoben, die jetzt vom Verwaltungsgericht Minden abgewiesen wurde.

Von Hartmut Nolte