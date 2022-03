Handy-Lotsen helfen Senioren

„Bislang habe ich immer gedacht, ich brauche das nicht mehr, aber jetzt merke ich: Es geht nicht ohne!“ So äußern sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Smartphone-Kurse der Stadt Rahden oft beim ersten Treffen.

Stadt Rahden bietet wieder Smartphone-Kurse an – ab Mitte März in der Fahrschule Logemann

Das Training erfolgt in kleinen Gruppen (sechs Personen) mit intensiver Unterstützung (zwei bis drei Handylotsinnen/Handylotsen).

Die Wünsche reichen vom Hinterlegen des Corona-Impfnachweises in der Corona-Warn-App oder in der Cov-Pass-App bis zum Entschlüsseln von QR-Codes oder dem kontaktlosen Bezahlen an der Supermarktkasse.