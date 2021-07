Hanna Maries Kreuz ist wieder da

Wer stiehlt ein Kreuz von der Gedenkstätte eines tödlich verunglückten Menschen? Und warum tut er oder sie das? Dies sind die bohrenden Fragen, die den Elektrotechnik-Ingenieur Martin Klaus und seine Frau Susanne, beide 32 Jahre alt, seit Tagen umtreiben. Denn der verunglückte Mensch ist ihre Tochter Hanna Marie (1), und deren Kreuz an der Gedenkstätte in Senne war plötzlich verschwunden. Nun ist überraschend Ersatz da, aber die Fragen bleiben.

Ein Kind bei einem Verkehrsunfall zu verlieren, bedeutet lebenslangen Schmerz für die Angehörigen. Manche Eltern können solch einen Verlust besser verarbeiten, wenn sie am Straßenrand, wo es passierte, eine kleine Gedenkstätte anlegen. So machte es auch das gläubige Ehepaar Klaus – an der Buschkampstraße in Senne auf Höhe der Rieselfelder Windel.