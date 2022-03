Hannes Wader muss in Bielefeld wieder ran

Drei Demonstrationen am Freitagabend mit überschaubaren Teilnehmerzahlen

Bielefeld

Freitag ist Demotag in Bielefeld. Am Hauptbahnhof protestieren die von zehn linken Gruppen herbeigerufenen, knapp 250 Teilnehmer nicht nur gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine.

Von Stephan Rechlin